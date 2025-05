HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

ИмеHI

Място в класиранетоNo.1269

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане61,614,900,659.868

Максимално предлагане100,000,000,000

Общо предлагане100,000,000,000

Скорост на циркулация0.6161%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.5766812074355558,2021-12-08

Най-ниска цена0.000098603962552614,2025-05-22

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

