Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Място в класиранетоNo.757

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)7.52%

Циркулиращо предлагане75,710,713

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане95,649,031

Скорост на циркулация0.7571%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.3586561844463771,2025-02-13

Най-ниска цена0.23297119664169133,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

