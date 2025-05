HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

ИмеHEGIC

Място в класиранетоNo.799

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.02%

Циркулиращо предлагане703,727,349.1958504

Максимално предлагане3,012,009,888

Общо предлагане3,012,009,888

Скорост на циркулация0.2336%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.64228275,2021-02-13

Най-ниска цена0.004946527298549685,2022-05-12

Публичен блокчейнETH

ВъведениеHegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.