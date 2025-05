HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

ИмеHBAR

Място в класиранетоNo.19

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0022%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.35%

Циркулиращо предлагане42,239,760,469.11127

Максимално предлагане50,000,000,000

Общо предлагане50,000,000,000

Скорост на циркулация0.8447%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.57014605196947,2021-09-16

Най-ниска цена0.0100124401134,2020-01-02

Публичен блокчейнHBAR

ВъведениеHedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.