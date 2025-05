HARD

Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

ИмеHARD

Място в класиранетоNo.1896

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.62%

Циркулиращо предлагане134,791,668

Максимално предлагане0

Общо предлагане200,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.99568479,2021-03-17

Най-ниска цена0.00851156010533061,2025-05-19

Публичен блокчейнKAVA

ВъведениеHard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.