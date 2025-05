HAI

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

ИмеHAI

Място в класиранетоNo.979

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.04%

Циркулиращо предлагане833,529,964

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане958,507,852

Скорост на циркулация0.8335%

Дата на издаване2021-04-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.47068067530248303,2021-11-08

Най-ниска цена0.00246760802148,2020-05-21

Публичен блокчейнVET

Сектор

Социални медии

