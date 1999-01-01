GVNR

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

ИмеGVNR

Място в класиранетоNo.

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0

Циркулиращо предлагане7,200,000

Максимално предлагане0

Общо предлагане20,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена,

Най-ниска цена,

Публичен блокчейнETH

ВъведениеGVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.

MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
Търсене
Любими
GVNR/USDT
GVNR
----
--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (GVNR)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Информация
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Пазарни сделки
Спот
Отворени поръчки（0）
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
GVNR/USDT
--
--
‎--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (GVNR)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Информация
Отворени поръчки（0）
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
Loading...