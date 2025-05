GUN

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

ИмеGUN

Място в класиранетоNo.635

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.57%

Циркулиращо предлагане787,833,333

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.0787%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.11519365257037809,2025-03-31

Най-ниска цена0.04052780014120506,2025-04-04

Публичен блокчейнGUNZ

Сектор

Социални медии

