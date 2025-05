GSWIFT

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

ИмеGSWIFT

Място в класиранетоNo.1395

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.19%

Циркулиращо предлагане360,769,188

Максимално предлагане1,396,500,000

Общо предлагане771,112,759

Скорост на циркулация0.2583%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.8309490782266589,2023-12-15

Най-ниска цена0.010991917225546221,2025-03-10

Публичен блокчейнARB

Сектор

Социални медии

