Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Място в класиранетоNo.2298

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане5,933,475,329.92

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане6,010,333,038

Скорост на циркулация0.5933%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.08876742060886081,2022-03-31

Най-ниска цена0.000065771185583866,2025-05-10

Публичен блокчейнBSC

