GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

Място в класиранетоNo.269

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.94%

Циркулиращо предлагане407,743,071.9910266

Максимално предлагане410,841,252.30112106

Общо предлагане410,841,252.30112106

Скорост на циркулация0.9924%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.7015555268551232,2021-11-16

Най-ниска цена0.03591792142928664,2024-01-29

Публичен блокчейнETH

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.