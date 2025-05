GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

ИмеGODS

Място в класиранетоNo.509

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%1,19

Циркулиращо предлагане368.472.224,0649

Максимално предлагане500.000.000

Общо предлагане500.000.000

Скорост на циркулация0.7369%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена8.825233783754243,2021-12-10

Най-ниска цена0.06425242982107134,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

