GOCHU

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

GOCHU

Място в класиранетоNo.784

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане11,178,162,712,452

Максимално предлагане29,999,999,950,000

Общо предлагане29,999,999,950,000

Скорост на циркулация0.3726%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000003030650784551,2025-05-20

Най-ниска цена0.000000100066496121,2024-06-07

Публичен блокчейнBASE

