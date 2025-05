GMRX

GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.

Място в класиранетоNo.1355

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане38,020,360,115

Максимално предлагане100,000,000,000

Общо предлагане99,558,986,304

Скорост на циркулация0.3802%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.03936706568110153,2024-03-26

Най-ниска цена0.000096921369419995,2025-04-09

Публичен блокчейнBSC

