Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

ИмеGMMT

Място в класиранетоNo.1128

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.05%

Циркулиращо предлагане1,713,747,017

Максимално предлагане0

Общо предлагане5,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.087433452032132,2023-02-13

Най-ниска цена0.004714016323898042,2025-05-03

Публичен блокчейнGMMT

