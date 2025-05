GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

ИмеGLQ

Място в класиранетоNo.1127

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.21%

Циркулиращо предлагане339,999,895

Максимално предлагане0

Общо предлагане650,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2021-04-19 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.19629964016231385,2024-03-21

Най-ниска цена0.00118026196749609,2022-06-18

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

