GINUX

Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

ИмеGINUX

Място в класиранетоNo.2496

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане3 572 880 055 132

Максимално предлагане10 000 000 000 000

Общо предлагане5 245 959 055 814,6

Скорост на циркулация0.3572%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00004609328089689,2021-11-03

Най-ниска цена0,2022-08-17

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

