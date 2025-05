GHX

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

ИмеGHX

Място в класиранетоNo.790

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.48%

Циркулиращо предлагане649,965,123.3557609

Максимално предлагане808,000,000

Общо предлагане808,000,000

Скорост на циркулация0.8044%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.86724495,2021-04-16

Най-ниска цена0.004504326610072382,2023-06-16

Публичен блокчейнETH

ВъведениеGamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.