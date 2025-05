GEMS

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

ИмеGEMS

Място в класиранетоNo.881

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.64%

Циркулиращо предлагане399,931,237

Максимално предлагане843,303,980

Общо предлагане838,793,459.3

Скорост на циркулация0.4742%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.32139111116021507,2024-10-18

Най-ниска цена0.013651603284725885,2025-04-03

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

