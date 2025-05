GAT

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

ИмеGAT

Място в класиранетоNo.3597

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане100,000,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване2024-04-20 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.5 USDT

Рекорд за всички времена46.85788471173177,2024-06-25

Най-ниска цена0.5029087773066527,2025-04-15

Публичен блокчейнGAT

ВъведениеGather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.