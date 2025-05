GARI

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

ИмеGARI

Място в класиранетоNo.1752

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.08%

Циркулиращо предлагане561,537,169

Максимално предлагане979,444,315.55

Общо предлагане979,444,315.55

Скорост на циркулация0.5733%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.0509175415173795,2022-01-18

Най-ниска цена0.001733348167578169,2025-04-19

Публичен блокчейнSOL

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.