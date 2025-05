F

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

ИмеF

Място в класиранетоNo.864

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.20%

Циркулиращо предлагане1,726,595,745

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.1726%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.13223847615874307,2024-12-06

Най-ниска цена0.00905725129928369,2025-04-09

Публичен блокчейнETH

ВъведениеSynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.