Affyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

Място в класиранетоNo.2408

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.04%

Циркулиращо предлагане254,033,788

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.254%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.6880299812210757,2022-02-01

Най-ниска цена0.001258451588729224,2025-05-25

Публичен блокчейнMATIC

