FU

FU was inspired by Elon Musk's famous tweet about his beloved farting unicorn drawing, which he later had installed on all Teslas. It is about making people laugh and having a great time together.

ИмеFU

Място в класиранетоNo.6067

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане0

Общо предлагане904,622,722.57

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.011557031742758142,2025-02-26

Най-ниска цена0.000025078892612735,2024-12-23

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеFU was inspired by Elon Musk's famous tweet about his beloved farting unicorn drawing, which he later had installed on all Teslas. It is about making people laugh and having a great time together.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.