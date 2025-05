FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

ИмеFTN

Място в класиранетоNo.201

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)12,81%

Циркулиращо предлагане436.261.513

Максимално предлагане1.000.000.000

Общо предлагане880.000.000

Скорост на циркулация0.4362%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.4362533340310675,2025-05-24

Най-ниска цена0.3849164880140255,2023-01-20

Публичен блокчейнFTN

Сектор

Социални медии

