FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

Място в класиранетоNo.664

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%31,19

Циркулиращо предлагане14.343.554,15380151

Максимално предлагане0

Общо предлагане15.297.897,14455933

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2021-04-22 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена71.37012372,2021-04-22

Най-ниска цена1.8903610185714588,2025-04-05

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

