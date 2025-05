FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

ИмеFLX

Място в класиранетоNo.2037

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)83.15%

Циркулиращо предлагане193,796

Максимално предлагане1,000,000

Общо предлагане999,715

Скорост на циркулация0.1937%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2694.400487426686,2021-11-16

Най-ниска цена1.154160395878768,2025-04-09

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

