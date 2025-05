FLOW

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

ИмеFLOW

Място в класиранетоNo.107

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.68%

Циркулиращо предлагане1,584,388,160.7173078

Максимално предлагане∞

Общо предлагане1,584,388,160.7173078

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена46.16255049,2021-04-05

Най-ниска цена0.3031985542945523,2025-04-09

Публичен блокчейнFLOW

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.