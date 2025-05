FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

ИмеFLOCK

Място в класиранетоNo.941

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.25%

Циркулиращо предлагане181,389,268.2545858

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане183,514,554.2545858

Скорост на циркулация0.1813%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.8929593240695551,2025-01-03

Най-ниска цена0.03529084954366033,2025-04-07

Публичен блокчейнBASE

ВъведениеFederated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.