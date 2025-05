FLIX

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

ИмеFLIX

Място в класиранетоNo.1431

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане250,758,585

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане357,242,302

Скорост на циркулация0.2507%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.49346043293993547,2024-01-26

Най-ниска цена0.011325591130771948,2025-05-07

Публичен блокчейнOMNIFLIX

ВъведениеOmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.