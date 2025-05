FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

ИмеFIO

Място в класиранетоNo.981

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.41%

Циркулиращо предлагане811,118,815.8703487

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане839,242,769.7719939

Скорост на циркулация0.8111%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.56914028,2021-04-06

Най-ниска цена0.01074395967351126,2025-04-07

Публичен блокчейнFIONEW

