FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Място в класиранетоNo.1173

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,00

Циркулиращо предлагане83.734.076.328,80574

Максимално предлагане100.000.000.000

Общо предлагане97.205.270.068,8343

Скорост на циркулация0.8373%

Дата на издаване2021-05-13 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000511534971701919,2024-11-07

Най-ниска цена0.000000099927831158,2025-01-16

Публичен блокчейнBSC

