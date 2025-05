FCT2

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

ИмеFCT2

Място в класиранетоNo.713

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.04%

Циркулиращо предлагане1,001,921,992.97173

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,014,357,632.180158

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена133.444099809,2019-11-21

Най-ниска цена0.0124668608351,2020-03-13

Публичен блокчейнFCT

Сектор

Социални медии

