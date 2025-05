FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

ИмеFB

Място в класиранетоNo.861

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)6.05%

Циркулиращо предлагане38,866,125.17095782

Максимално предлагане210,000,000

Общо предлагане123,810,100

Скорост на циркулация0.185%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена39.250767727233885,2024-09-15

Най-ниска цена0.4621311897922055,2025-04-08

Публичен блокчейнFRACTAL

Сектор

Социални медии

