fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

Място в класиранетоNo.1288

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.02%

Циркулиращо предлагане1,271,635,649.07

Максимално предлагане2,000,000,000

Общо предлагане2,000,000,000

Скорост на циркулация0.6358%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.399394243120854,2022-07-19

Най-ниска цена0.00315495771500025,2025-03-11

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

