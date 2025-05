FACTR

Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.

Място в класиранетоNo.1644

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.09%

Циркулиращо предлагане126,937,459

Максимално предлагане300,000,000

Общо предлагане300,000,000

Скорост на циркулация0.4231%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.45438241196969,2021-11-16

Най-ниска цена0,2021-11-16

Публичен блокчейнMATIC

