EYWA

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

ИмеEYWA

Място в класиранетоNo.1934

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.49%

Циркулиращо предлагане99,914,818

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.0999%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.22807147007540374,2024-12-27

Най-ниска цена0.010474379318294385,2025-04-18

Публичен блокчейнARB

