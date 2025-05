EXVG

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

ИмеEXVG

Място в класиранетоNo.2611

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1,61%

Циркулиращо предлагане32.160.000

Максимално предлагане400.000.000

Общо предлагане400.000.000

Скорост на циркулация0.0804%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.16170033314868762,2024-05-27

Най-ниска цена0.003097718623845186,2025-04-09

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеExverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.