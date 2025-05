EWT

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

ИмеEWT

Място в класиранетоNo.531

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.04%

Циркулиращо предлагане30,062,138

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане82,520,572.66495636

Скорост на циркулация0.3006%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена22.22484866,2021-04-17

Най-ниска цена0.500832477028,2020-04-01

Публичен блокчейнEWT

