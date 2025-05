EVADORE

Evadore is an Ethereum-based blockchain network project, which was created to minimize the carbon emissions in our world and to completely eliminate it in the sectors that have the opportunity, which keeps commercial activities in the background and was established to contribute to the ecological system in our world.

ИмеEVADORE

Място в класиранетоNo.3054

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане173,823,400

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.1738%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.2899743521882474,2023-10-06

Най-ниска цена0.000046191499608699,2025-04-03

Публичен блокчейнTONCOIN

Сектор

Социални медии

