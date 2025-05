EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

ИмеEUL

Място в класиранетоNo.270

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)4.90%

Циркулиращо предлагане18,385,045.06742466

Максимално предлагане27,182,818.28459045

Общо предлагане27,182,818.28459045

Скорост на циркулация0.6763%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена12.968652139091759,2022-09-11

Най-ниска цена1.4404454386373047,2023-06-15

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

