Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

ИмеETHFI

Място в класиранетоNo.136

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)103.20%

Циркулиращо предлагане322,704,589

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.3227%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена8.571552781361902,2024-03-27

Най-ниска цена0.405753344673152,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

