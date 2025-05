ETERNAL

Cryptomines is an Play to Earn NFT game where you'll progress by acquiring Mining Power. MP is limited by the amount of workers you've currently minted and hired, the more Mining power you have, more options will be unlocked by the federation, harder difficulties, and greater rewards await on the most difficult Planets.

ИмеETERNAL

Място в класиранетоNo.5999

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане5,000,000

Общо предлагане5,000,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена801.5903531663155,2021-11-25

Най-ниска цена0.10017986450106002,2023-08-21

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

