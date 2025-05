ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

ИмеETC

Място в класиранетоNo.37

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0008%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)58.29%

Циркулиращо предлагане152,085,213.60002273

Максимално предлагане210,700,000

Общо предлагане210,700,000

Скорост на циркулация0.7218%

Дата на издаване2015-11-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.7523 USDT

Рекорд за всички времена176.15769168,2021-05-06

Най-ниска цена0.45244601368904114,2016-07-25

Публичен блокчейнETC

