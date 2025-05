ERG

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

ИмеERG

Място в класиранетоNo.457

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.31%

Циркулиращо предлагане80,899,887

Максимално предлагане97,739,924

Общо предлагане80,899,887

Скорост на циркулация0.8277%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена22.37470083618164,2017-12-17

Най-ниска цена0.109036761354,2020-03-17

Публичен блокчейнERG

ВъведениеErgo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.