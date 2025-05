EPX

Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

ИмеEPX

Място в класиранетоNo.1919

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане78,888,776,854.22473

Максимално предлагане132,000,000,000

Общо предлагане132,000,000,000

Скорост на циркулация0.5976%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.003522706682859601,2022-05-23

Най-ниска цена0.000010850878299293,2024-09-13

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

