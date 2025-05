ENA

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

ИмеENA

Място в класиранетоNo.46

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0006%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)4.81%

Циркулиращо предлагане5,820,312,500

Максимално предлагане0

Общо предлагане15,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.5169718881109548,2024-04-11

Най-ниска цена0.19527090297328784,2024-09-06

Публичен блокчейнETH

ВъведениеEthena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.