Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

Място в класиранетоNo.1980

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,06%

Циркулиращо предлагане131 623 151

Максимално предлагане999 999 985

Общо предлагане999 999 985

Скорост на циркулация0.1316%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.04462699575681713,2024-02-05

Най-ниска цена0.000758057086080487,2024-12-30

Публичен блокчейнEGLD

