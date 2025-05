ELON

In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.

ИмеELON

Място в класиранетоNo.432

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане549,652,770,159,583.3

Максимално предлагане1,000,000,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000,000,000

Скорост на циркулация0.5496%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00003263,2021-07-31

Най-ниска цена0,2021-04-23

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

