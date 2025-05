ELDA

Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

ИмеELDA

Място в класиранетоNo.2546

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане227,087,010

Максимално предлагане600,000,000

Общо предлагане588,897,765

Скорост на циркулация0.3784%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.5909798836466535,2023-05-30

Най-ниска цена0.000746973406192393,2025-05-21

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

